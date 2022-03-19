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В Минобороны рассказали, как лечат раненых во время спецоперации военнослужащих

После выписки пациенты отправятся в санатории.

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Российские военнослужащие, получившие ранения в ходе военной спецоперации, проходят лечение, том числе, в Военном клиническом госпитале Минобороны России в подмосковном Подольске. Об этом сообщается 19 марта в пресс-релизе министерства о вручении наград отличившимся бойцам — они получили медали «За отвагу».

Пациенты госпиталя уже прооперированы и проходят реабилитацию, для каждого составляется индивидуальная программа, рассказал начальник учреждения полковник медицинской службы Петр Коновалов. Используется «весь арсенал современных методов лечебной физкультуры с применением тренажеров с биологической обратной связью, лечебной гимнастики, более 40 методов физиотерапии, мануальной и иглорефлексотерапии, остеопатии и различных видов массажа».

После выписки военные пациенты отправятся в санатории и ведомственные медицинские центры для полного восстановления, отмечается в сообщении Минобороны.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине.

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