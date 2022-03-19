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Позагорать не получится. Атмосферный фронт в Петербурге ограничит дневной прогрев

В Петербурге по-прежнему тепло, не не так солнечно, как было в последние дни. В воскресенье погода обещает исправиться.

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 марта будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер умеренный. Температура воздуха ночью опускалась до минус 1 — плюс 1 градуса, в окрестностях местами до минус 2–4, днём она вырастет до плюс 6–8.

Дневной прогрев в городе ограничивают облака, поясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По его словам, на фоне очень высокого атмосферного давления (составит 783 мм рт. ст.) над регионом перемещается атмосферный фронт, который уплотнил облака, но до осадков дело не дойдёт.

В воскресенье же снова будет солнечно и более тепло, обещает Леус.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (3)

Piter Russo
Байден, Макрон, Шольц - тучек нагнали что б выходные испортить ? :-)
NoName1234
Как всегда….
Работаешь - солнце светит
Выходные - облака

Ну специально что ли????
Otkating
В конце всего мы будем помнить не слова наших врагов. А молчание наших друзей.
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