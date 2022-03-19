Минобороны сообщило об использовании ракетных комплексов «Кинжал» и «Бастион»

Для уничтожения крупного склада ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в Ивано-Франковской области российскими войсками был использован авиационный ракетный комплекс «Кинжал» с гиперзвуковыми ракетами, информирует 19 марта российское Министерство обороны.
С помощью берегового ракетного комплекса «Бастион» уничтожены центры радио- и радиотехнической разведки украинских сил в Одесской области, в населённых пунктах Великий Дальник и Великодолинское.
«Ночью 19 марта российской оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 69 военных объектов Украины. Среди них: четыре командных пункта, в том числе бригадного звена управления в населенном пункте ЗАБУЯНЬЕ, четыре зенитных ракетных комплекса, из которых три С-300 и один «Бук-М1», одна радиолокационная станция наведения и целеуказания, три установки реактивных систем залпового огня, 12 складов ракетно-артиллерийского вооружения, а также 43 места скопления боевой техники. Кроме того, средствами противовоздушной обороны ВКС России сбиты в воздухе 12 украинских беспилотных летательных аппаратов», — отмечается в сообщении Минобороны.
В общей сложности с начала военной спецоперации (24 февраля) российскими войсками, по данным Минобороны, уничтожена следующая техника противника:
- 145 установок реактивной системы залпового огня,
- 556 орудий полевой артиллерии и минометов,
- 196 украинских беспилотных летательных аппаратов,
- 1 438 танков и других боевых бронированных машин,
- 1 237 единиц специальной военной автомобильной техники.
24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.