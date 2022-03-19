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Минобороны сообщило об использовании ракетных комплексов «Кинжал» и «Бастион»

Береговой ракетный комплекс «Бастион» нанёс удары по противнику в Одесской области.

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Для уничтожения крупного склада ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в Ивано-Франковской области российскими войсками был использован авиационный ракетный комплекс «Кинжал» с гиперзвуковыми ракетами, информирует 19 марта российское Министерство обороны.

С помощью берегового ракетного комплекса «Бастион» уничтожены центры радио- и радиотехнической разведки украинских сил в Одесской области, в населённых пунктах Великий Дальник и Великодолинское.

«Ночью 19 марта российской оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 69 военных объектов Украины. Среди них: четыре командных пункта, в том числе бригадного звена управления в населенном пункте ЗАБУЯНЬЕ, четыре зенитных ракетных комплекса, из которых три С-300 и один «Бук-М1», одна радиолокационная станция наведения и целеуказания, три установки реактивных систем залпового огня, 12 складов ракетно-артиллерийского вооружения, а также 43 места скопления боевой техники. Кроме того, средствами противовоздушной обороны ВКС России сбиты в воздухе 12 украинских беспилотных летательных аппаратов», — отмечается в сообщении Минобороны.

В общей сложности с начала военной спецоперации (24 февраля) российскими войсками, по данным Минобороны, уничтожена следующая техника противника:

  • 145 установок реактивной системы залпового огня,
  • 556 орудий полевой артиллерии и минометов,
  • 196 украинских беспилотных летательных аппаратов,
  • 1 438 танков и других боевых бронированных машин,
  • 1 237 единиц специальной военной автомобильной техники.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

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Комментарии (7)

AKM
"Мы сегодня взяли в плен
Сто четырнадцать гиен.
Захватили восемь дотов,
Восемнадцать самолётов,
Сто один мотоциклет,
Сто один велосипед"
(К.Чуковский)
267188598
Артисты белых касок под руководством режиссёров Голливуда-пентагона переезжают на Украину снимать «правдивые» фейки как в Сирии и других странах, разрушенных после этого сша и нато! Скоро покажут в ютюбе своё враньё на радость демократическому миру запада!
sektor7
Чего, модератор-не понравился мой комментарий ?)😂
Привыкай
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