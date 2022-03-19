Bloomberg: В ЕС есть идея отчуждать активы российских бизнесменов в пользу Украины

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что политики Евросоюза изучают возможность использовать замороженные активы крупного российского бизнеса для финансирования восстановления инфраструктуры Украины. Публикацию 19 марта пересказывает ТАСС.



По данным источников Bloomberg, конкретных решений пока нет, обсуждение находится на очень ранней стадии, один из вариантов — «использование активов для выплаты военных репараций».



Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, комментируя агентству эту информацию, подчеркнул, что «на данный момент активы только заморожены». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, «не просила рассматривать этот вопрос».

