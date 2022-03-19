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Bloomberg: В ЕС есть идея отчуждать активы российских бизнесменов в пользу Украины

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Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что политики Евросоюза изучают возможность использовать замороженные активы крупного российского бизнеса для финансирования восстановления инфраструктуры Украины. Публикацию 19 марта пересказывает ТАСС.

По данным источников Bloomberg, конкретных решений пока нет, обсуждение находится на очень ранней стадии, один из вариантов — «использование активов для выплаты военных репараций».

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, комментируя агентству эту информацию, подчеркнул, что «на данный момент активы только заморожены». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, «не просила рассматривать этот вопрос».

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Комментарии (20)

atty
Отличная идея, наворованное в россии хоть какую-то пользу принесёт.
Ник Приносящий Счастье
Хороший урок богатеям всего мира не вкладываться в экономики 30 стран, возомнивших себя всем миром. И поспешили они заявлять о восстановлении инфраструктуры бывшей Украины. Все только начинается. Кое-кому из 30 возможно и на своей территории нужно будет восстанавливать инфраструктуру.
Piter Russo
Вперед и с песнями на мове. Завтра отберете активы у русских, послезавтра иностранцев желаюших покупать активы в ЕС не останеться.
За одно отличный урок преподадите нашим богатейшим людям - богатым можно быть в родной стране, а в чужой временно богатым.
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