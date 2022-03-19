Помогите Саше стать самостоятельней

«Саша и Юля — мои двойняшки. Они родились намного раньше срока, их сразу перевели в отделение интенсивной терапии. Но на пятые сутки жизни у Саши резко снизилось содержание кислорода в крови, что привело к гипоксии головного мозга. При выписке врачи предупредили об угрозе развития ДЦП.

В первый год дети развивались с задержкой, но я активно занималась их реабилитацией, и к году у Юли произошёл резкий скачок в развитии — она достаточно быстро догнала сверстников. А вот у Саши врачи диагностировали тяжёлую форму ДЦП.



Но я не опускала руки, возила сына на лечение, организовала занятия с логопедом и психологом, ЛФК и массаж. Саша научился переворачиваться, опираться на руки, сидеть, ходить в ходунках, кататься на велосипеде. Это помогло избежать серьёзных осложнений.



Правда, сын по-прежнему передвигается только в инвалидной коляске. Но она очень громоздкая, и Саше не хватает сил самому вращать колёса, а мне — затащить её в транспорт.



Врачи рекомендовали инвалидную коляску активного типа, подобрали модель лёгкую и удобную. Сыну будет легко ею управлять, он сможет ездить самостоятельно в школе, на прогулке, в центре реабилитации. Но такую модель невозможно получить за госсчёт, а самой мне не осилить покупку. Живем на пенсию и пособие. Воспитываю детей одна — муж не выдержал нагрузки и оставил нас. Прошу, помогите, пожалуйста!» Анна Новохацкая, Санкт-Петербург.

