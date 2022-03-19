Помогите Саше стать самостоятельней

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.
Саша Новохацкий, 11 лет.
Детский церебральный паралич.
Требуется инвалидная коляска активного типа. Не хватает 153 965 рублей.
«Саша и Юля — мои двойняшки. Они родились намного раньше срока, их сразу перевели в отделение интенсивной терапии. Но на пятые сутки жизни у Саши резко снизилось содержание кислорода в крови, что привело к гипоксии головного мозга. При выписке врачи предупредили об угрозе развития ДЦП.
В первый год дети развивались с задержкой, но я активно занималась их реабилитацией, и к году у Юли произошёл резкий скачок в развитии — она достаточно быстро догнала сверстников. А вот у Саши врачи диагностировали тяжёлую форму ДЦП.
Но я не опускала руки, возила сына на лечение, организовала занятия с логопедом и психологом, ЛФК и массаж. Саша научился переворачиваться, опираться на руки, сидеть, ходить в ходунках, кататься на велосипеде. Это помогло избежать серьёзных осложнений.
Правда, сын по-прежнему передвигается только в инвалидной коляске. Но она очень громоздкая, и Саше не хватает сил самому вращать колёса, а мне — затащить её в транспорт.
Врачи рекомендовали инвалидную коляску активного типа, подобрали модель лёгкую и удобную. Сыну будет легко ею управлять, он сможет ездить самостоятельно в школе, на прогулке, в центре реабилитации. Но такую модель невозможно получить за госсчёт, а самой мне не осилить покупку. Живем на пенсию и пособие. Воспитываю детей одна — муж не выдержал нагрузки и оставил нас. Прошу, помогите, пожалуйста!» Анна Новохацкая, Санкт-Петербург.
Мария Погольская, ортопед реабилитационного центра «ЭйрМед» (Санкт-Петербург):
«У Саши детский церебральный паралич, спастическая диплегия, задержка психомоторного и речевого развития. Для снижения риска развития вторичных ортопедических нарушений, расширения реабилитационного потенциала и возможностей самообслуживания, а также улучшения качества жизни мальчик нуждается в инвалидной коляске активного типа».
Контакты для оказания помощи:
8–800–250–75–25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС
тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru
В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/
Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB
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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда
Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.
Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.
За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.
В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».