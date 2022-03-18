«Спартак» разгромил СКА в первой игре четвертьфинала КХЛ

Поражением хоккейного клуба СКА завершился первый матч четвертьфинала КХЛ против московского «Спартака». Встреча проходила в Санкт-Петербурге 18 марта.



Армейцы с Невы уступили со счетом 1:6 (0:3, 1:1, 0:1). Единственный гол СКА забил Степан Фальковский (28 минута). У «Спартака» отличились Егор Савиков (6), Иван Дроздов (17 — в меньшинстве), Андрей Локтионов (20), Александр Хохлачев (29), Сергей Широков (58 — в пустые ворота) и Александр Никишин (60 — в пустые ворота).



Таким образом, «Спартак» повел в серии 1–0. Напомним, что в следующий раунд выходит команда, которая первой наберет четыре победы. Следующий матч также пройдет в Санкт-Петербурге 20 марта.

