Литва запретила вывозить более 60 евро в Россию и Белоруссию

Вывезти из Литвы в Белоруссию или Россию можно будет не более 60 евро для личных нужд. Об этом 18 марта сообщает Delfi со ссылкой на литовскую таможню.



«Физические лица, которые едут в Беларусь или Россию для личных нужд могут везти не больше 60 евро наличных на человека. Такая же сумма наличных для личных нужд полагается и работникам компаний (например, водителям). Вывоз наличных в другой валюте не ограничивается. Если таможня обнаружит, что человек везет больше наличных, чем разрешено, то декларация наличных не будет оформлена, а человека вернут в Литву вместе с деньгами», — уточняется в сообщении. Кроме того, нарушителю будет грозить административная ответственность.

