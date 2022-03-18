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Литва запретила вывозить более 60 евро в Россию и Белоруссию

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Вывезти из Литвы в Белоруссию или Россию можно будет не более 60 евро для личных нужд. Об этом 18 марта сообщает Delfi со ссылкой на литовскую таможню.

«Физические лица, которые едут в Беларусь или Россию для личных нужд могут везти не больше 60 евро наличных на человека. Такая же сумма наличных для личных нужд полагается и работникам компаний (например, водителям). Вывоз наличных в другой валюте не ограничивается. Если таможня обнаружит, что человек везет больше наличных, чем разрешено, то декларация наличных не будет оформлена, а человека вернут в Литву вместе с деньгами», — уточняется в сообщении. Кроме того, нарушителю будет грозить административная ответственность.

Исключение делается для дипломатов и международных организаций, которые пользуются иммунитетом. Любым физическим или юридическим лицам запрещено продавать, давать, передавать или экспортировать евро в Россию и Белоруссию, даже если они предоставят соответствующую декларацию.

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Комментарии (6)

ssr
Москины недочеловечки сильно перевозбудились)))
Ник Приносящий Счастье
Из жизни хутора
07A
Свободная конкуренция и «невидимая рука рынка» говорили они!
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