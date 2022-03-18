Жители дома на Васильевском остались без тепла почти на неделю. В УК объяснили, что в выходные сантехники отдыхают

Жители дома 7 по улице Железноводской на Васильевском острове провели три дня без тепла и готовятся заканчивать неделю, согреваясь подручными средствами.
Как сообщили 18 марта на горячей линии УК «Сити-Сервис», в доме была авария, которую сегодня устранили. Однако, предположили в УК, после этого могла возникнуть воздушная пробка, из-за чего тепло в квартиры так и не поступает. Проверить это предположение удастся только в понедельник, поскольку сантехники в компании по выходным не работают. Таким образом, еще как минимум два дня тепла жильцам ждать не стоит.