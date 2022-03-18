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Жители дома на Васильевском остались без тепла почти на неделю. В УК объяснили, что в выходные сантехники отдыхают

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Жители дома 7 по улице Железноводской на Васильевском острове провели три дня без тепла и готовятся заканчивать неделю, согреваясь подручными средствами.

Как сообщили 18 марта на горячей линии УК «Сити-Сервис», в доме была авария, которую сегодня устранили. Однако, предположили в УК, после этого могла возникнуть воздушная пробка, из-за чего тепло в квартиры так и не поступает. Проверить это предположение удастся только в понедельник, поскольку сантехники в компании по выходным не работают. Таким образом, еще как минимум два дня тепла жильцам ждать не стоит.

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Комментарии (6)

Kezevo
Из пушки по воробьям! Уверен , что щас уже и в деревне врядли такое скажут , а уж на ВО точно нет, видимо для остринки фонтанка накинула
262090021
как говорится своих не бросаем оле оле оле
Ник Приносящий Счастье
Что за чушь. Обычно в течение 24 часов все устраняют. Значит что-то серьезное. Либо увольнять всех разгильдяев.
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