FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: +2
103.95р114.40р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

«Яндекс» подтвердил, что ищет покупателя на «Новости» и «Дзен»

6
Печать

«Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен» могут быть проданы, если компания найдет покупателя. IT-гигант намерен сосредоточиться на других проектах.

Сообщение материнской компании Yandex N.V. с регистрацией в Нидерландах опубликовано 18 марта. В нем сказано, что сейчас продумываются различные варианты того, как быть со службой агрегации новостей и информационно-развлекательной платформой «Дзен». В том числе речь может идти и о продаже сервисов, но пока что это только прогноз — нет гарантий, что найдется покупатель, и завершить сделку позволят макроэкономические и геополитические события.

Ранее о продаже сервисов писал РБК. Покупателем может стать VK.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Sergey_K
Читал информацию, что Яндекс почти банкрот. Не поверил сразу. А видимо нет дыма без огня.
Ганс-Дитрих Геншер
скинемся по сотке, пасаны? :)
Ник Приносящий Счастье
А сам Яндекс чем займется? Секретными технологиями программирования населения при помощи цвето-образо-звукового ряда?
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний