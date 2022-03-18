«Яндекс» подтвердил, что ищет покупателя на «Новости» и «Дзен»

«Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен» могут быть проданы, если компания найдет покупателя. IT-гигант намерен сосредоточиться на других проектах.

Сообщение материнской компании Yandex N.V. с регистрацией в Нидерландах опубликовано 18 марта. В нем сказано, что сейчас продумываются различные варианты того, как быть со службой агрегации новостей и информационно-развлекательной платформой «Дзен». В том числе речь может идти и о продаже сервисов, но пока что это только прогноз — нет гарантий, что найдется покупатель, и завершить сделку позволят макроэкономические и геополитические события.