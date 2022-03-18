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Петербурженку оштрафовали за расклейку пацифистских листовок

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Московский райсуд Петербурга оштрафовал на 30 тысяч рублей горожанку, которая расклеивала пацифистские листовки. Об этом 18 марта сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Накануне петербурженка оставила листовки на столбах подземной парковки на Пулковском шоссе и еще одну на двери парадной. Это сочли дискредитацией целей и задач использования Вооруженных сил РФ за пределами страны.

«...подрывала авторитет, имидж и доверие к использованию Вооруженных сил РФ», — говорится в сообщении.

Горожанка призналась, что «под давлением общественности» взяла листовки у друзей, а расклеила их в собственном доме.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

маняш го
Две листовки на соседних столбах наклеила: за первую взять с нее штраф 50 тр, вторую считать как повторное нарушение в течение года с лишением свободы на 3 года.
И очень быстро поубавится желающих повторить подвиг.
А если их наказывать по минимуму, так никто бояться закона не будет.
vitis
Эту даму нужно отвезти в Донецк или Волноваху на экскурсию.
denem
Когда мы думали что уже на дне, а снизу начали стучать
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