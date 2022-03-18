Петербурженку оштрафовали за расклейку пацифистских листовок

Московский райсуд Петербурга оштрафовал на 30 тысяч рублей горожанку, которая расклеивала пацифистские листовки. Об этом 18 марта сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Накануне петербурженка оставила листовки на столбах подземной парковки на Пулковском шоссе и еще одну на двери парадной. Это сочли дискредитацией целей и задач использования Вооруженных сил РФ за пределами страны.

«...подрывала авторитет, имидж и доверие к использованию Вооруженных сил РФ», — говорится в сообщении.