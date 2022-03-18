В тюрьме Выборгского замка нашли обувной крем и записку из прошлого века

Во время реставрации в тюрьме Выборгского замка обнаружились удивительные вещи — обувной крем и записка из прошлого столетия. О находках 18 марта рассказывают в группе Выборгского музея-заповедника во «ВКонтакте».
Сюрпризы обнаружились в процессе разборки пола углового помещения на третьем этаже. На баночке из-под крема на финском языке значилось: «Лучший на данный момент крем для обуви». Отмечается, что он, видимо, и правда был хорош — на стенках и донышке его остатков почти не сохранилось. Также нашлась записка, тоже на финском. Она была оборвана, поэтому полный текст прочитать невозможно, но кое-что сохранилось:
«… Мария Садулли заболела…
..степень заражения..
..нет никаких симптомов…»
W- 29 октября 1924 г.
В музее предполагают, что буква W означает «Выборг» в шведском варианте написания — либо это подпись автора.
«Так или иначе, каждый артефакт, найденный в процессе реставрации, дает нам возможность соприкоснуться с людьми, событиями и предметами, которые были здесь до нас. И даже такая маленькая деталь, как пустая баночка от обувного крема, дает возможность узнать что-то новое из истории Выборга», — резюмируют представители музея.