В тюрьме Выборгского замка нашли обувной крем и записку из прошлого века

Во время реставрации в тюрьме Выборгского замка обнаружились удивительные вещи — обувной крем и записка из прошлого столетия. О находках 18 марта рассказывают в группе Выборгского музея-заповедника во «ВКонтакте».

Сюрпризы обнаружились в процессе разборки пола углового помещения на третьем этаже. На баночке из-под крема на финском языке значилось: «Лучший на данный момент крем для обуви». Отмечается, что он, видимо, и правда был хорош — на стенках и донышке его остатков почти не сохранилось. Также нашлась записка, тоже на финском. Она была оборвана, поэтому полный текст прочитать невозможно, но кое-что сохранилось: