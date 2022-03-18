Михаил Горбачев уполномочен заявить: неизвестные создали фейк-сайт, где распространяют от его имени чужие мнения

Далее он разъясняет, что «в связи с распространяемыми в информационном пространстве заявлениями и высказываниями» несвойственного содержания от имени Михаила Сергеевича Горбачёва, он уведомляет — «единственным официальным и достоверным источником информации о позиции Горбачёв-фонда и Михаила Сергеевича Горбачёва по всем и любым вопросам является официальный интернет-сайт Горбачёв-фонда, расположенный по электронному адресу: www. gorby. ru

«Все и любые иные информационные ресурсы как электронные (сайты, страницы и посты в социальных сетях и мессенджерах, телеграм-каналы), так и любые прочие, в том числе выполненные с подражанием адреса и дизайна, указанного выше официального интернет-сайта Горбачёв-фонда, не принадлежат фонду и/или Михаилу Сергеевичу Горбачёву, не контролируются ими и не отражают их позицию», — так продолжается текст этого заявления.

Помимо этого, адвокат предсказуемо напоминает об ответственности, включая уголовную, для лиц, распространяющих заведомо ложную информацию, в том числе и от имени или под прикрытием других лиц. Более того, сообщение заканчивается следующим образом: «Горбачёв-фонд и Михаил Сергеевич Горбачёв оставляют за собой право соответствующего правового реагирования на такие действия, от кого бы они ни исходили».

Константин Добрынин подтвердил нашему изданию достоверность приведенной выше информации. На вопрос, какие мнения Михаил Сергеевич считает для себя неприемлемыми, Добрынин заметил, что каждый кто захочет, может сравнить информацию на реальном сайте Горбачев-фонда с выдуманной на его клоне. Что касается самого Михаила Горбачева, то он находится в России.

