Центробанк опубликовал официальный курс доллара и евро на 19 марта

Банк России установил курсы валют на субботу, 19 марта. Официальный курс евро уменьшился на 1,5% с 115,9 до 114,4 рубля, доллара — на 0,85% с 104,8 до 103,95 рубля.

Во время выступления по итогам заседания совета директоров 18 марта глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о повышении инфляции в следующие два года. В ближайшие месяцы, по словам Набиуллиной, ожидается существенное ослабление кредитной активности граждан и снижение ВВП страны. Динамика экономики и инфляции будет зависеть от решений, принимаемых в области бюджетной политики.