FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +2
104.80р115.93р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Центробанк опубликовал официальный курс доллара и евро на 19 марта

1
Печать

Банк России установил курсы валют на субботу, 19 марта. Официальный курс евро уменьшился на 1,5% с 115,9 до 114,4 рубля, доллара — на 0,85% с 104,8 до 103,95 рубля.

Во время выступления по итогам заседания совета директоров 18 марта глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о повышении инфляции в следующие два года. В ближайшие месяцы, по словам Набиуллиной, ожидается существенное ослабление кредитной активности граждан и снижение ВВП страны. Динамика экономики и инфляции будет зависеть от решений, принимаемых в области бюджетной политики.

Новый макроэкономический прогноз ЦБ представит на опорном заседании в апреле.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Random_spb
До 32-х бы уже опускали, чего мелочиться. Все равно купить по этому курсу нельзя.
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний