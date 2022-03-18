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Судья по последнему делу Навального получила повышение

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Судья Лефортовского суда Москвы Маргарита Котова, которая ведет процесс по новому делу Навального прямо из колонии во Владимирской области, получила повышение.

Котова после вынесения приговора политику уйдет работать в Мосгорсуд, соответствующий указ подписал президент 18 марта.

Вместе с Котовой в Мосгорсуд уходит Ирина Вырышева, которая сейчас возглавляет Басманный суд столицы. Кто займет ее место, пока неизвестно, в претендентах — председатель гарнизонного военного суда Ростова-на-Дону Владимир Голованов.

Приговор за мошенничество и оскорбление суда в отношении Навального прозвучит 22 марта. Прокуратура просит посадить политика на 13 лет.

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Комментарии (9)

just.dont
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267011328
ждём некрологов
ahma
Оставишь стыд, так будешь сыт.
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