Судья по последнему делу Навального получила повышение

Судья Лефортовского суда Москвы Маргарита Котова, которая ведет процесс по новому делу Навального прямо из колонии во Владимирской области, получила повышение.
Котова после вынесения приговора политику уйдет работать в Мосгорсуд, соответствующий указ подписал президент 18 марта.
Вместе с Котовой в Мосгорсуд уходит Ирина Вырышева, которая сейчас возглавляет Басманный суд столицы. Кто займет ее место, пока неизвестно, в претендентах — председатель гарнизонного военного суда Ростова-на-Дону Владимир Голованов.
Приговор за мошенничество и оскорбление суда в отношении Навального прозвучит 22 марта. Прокуратура просит посадить политика на 13 лет.