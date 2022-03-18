FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +2
104.80р115.93р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Госдеп назвал условия для отмены санкций против России

12
Печать

Введенные в отношении России санкции не запланированы как постоянные, заявили в Госдепе 18 марта.

В департаменте также отметили, что США готовы отменить многие санкции, если Россия прекратит военные действия и восстановит суверенитет Украины.

Также отмечается, что Вашингтон понимает как западные санкции влияют на простых россиян, но главная цель — власти РФ.

Госдеп сделал акцент на том, что будут приниматься меры в отношении стран, которые помогут России обойти санкции и станут «гаванью» для ее финансовых средств.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

266374188
ольгинские,вы по своему скудоумию,ищите величие,но есть одно НО,печатная фабрика денег,+ ваш холодильник,,,поэтому ,лижи языком экран,не лижи-а кушать хочется всегда,,,,,патетичные клоуны)))))))))))
AP-SPb
О, начали включать заднюю :))) Как минимум сцепление уже выжали :) Быстро. Видимо горючка по 7,55 за галлон не очень зашла американскому избирателю :)))
VKuser199962806
Госдеп крутится ужом. Фирмы из России уходить не хотят, прекрасно понимая, что их место займут конкуренты. А Зеленский уже лыжи намыливает с Украины. Китай и Арабы Байдена посылают.
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний