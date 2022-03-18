Госдеп назвал условия для отмены санкций против России

Введенные в отношении России санкции не запланированы как постоянные, заявили в Госдепе 18 марта.
В департаменте также отметили, что США готовы отменить многие санкции, если Россия прекратит военные действия и восстановит суверенитет Украины.
Также отмечается, что Вашингтон понимает как западные санкции влияют на простых россиян, но главная цель — власти РФ.
Госдеп сделал акцент на том, что будут приниматься меры в отношении стран, которые помогут России обойти санкции и станут «гаванью» для ее финансовых средств.