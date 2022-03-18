ВЦИОМ: Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину достиг почти 80%

Уровень доверия россиян к президенту страны Владимиру Путину изучил Всероссийский центр общественного мнения, опросивший 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет. Результатами ВЦИОМ поделился 18 марта.



Мнение респондентов собирали с 7 по 13 марта. О своем доверии президенту Владимиру Путину заявили 79,6% россиян, что на 2,2% больше результатов опроса с 28 февраля по 6 марта. Деятельность президента одобряют 77,2% респондентов, что на 2,6% выше данных предыдущего опроса.

Число положительно оценивающих работу премьер-министра и правительства России за последнюю неделю также выросло и составило 50,7% (плюс 2,7%) и 52% (плюс 2,3%) соответственно.