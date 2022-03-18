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ВЦИОМ: Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину достиг почти 80%

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Уровень доверия россиян к президенту страны Владимиру Путину изучил Всероссийский центр общественного мнения, опросивший 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет. Результатами ВЦИОМ поделился 18 марта.

Мнение респондентов собирали с 7 по 13 марта. О своем доверии президенту Владимиру Путину заявили 79,6% россиян, что на 2,2% больше результатов опроса с 28 февраля по 6 марта. Деятельность президента одобряют 77,2% респондентов, что на 2,6% выше данных предыдущего опроса.

Число положительно оценивающих работу премьер-министра и правительства России за последнюю неделю также выросло и составило 50,7% (плюс 2,7%) и 52% (плюс 2,3%) соответственно.

Председателю кабинета министров Михаилу Мишустину доверяют 62% опрошенных, что на 2,7% больше, чем неделей ранее.

Среди глав парламентских фракций наибольшее доверие у россиян вызывает Владимир Жириновский (39,5%), далее следует Сергей Миронов (28,6%), затем Геннадий Зюганов (28,5%) и Алексей Нечаев (7,3%).

Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 40,0%, КПРФ — 11,8%, ЛДПР — 7,2%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 6,3% и «Новые люди» — 5,2%.

Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.

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Комментарии (10)

267011328
да хоть миллион.мы -то правду знаем.
267188598
Если бы гнилой запад со старпёрами - боррелем, столтенбергом поменьше воняли - такого бы не было. Конечно, теперь народ сплотился, когда видит и слышит дешевое враньё запада и сша.
Zloi_prohozhiy
Да они издеваются
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