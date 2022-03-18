ВЦИОМ: Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину достиг почти 80%

Уровень доверия россиян к президенту страны Владимиру Путину изучил Всероссийский центр общественного мнения, опросивший 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет. Результатами ВЦИОМ поделился 18 марта.
Мнение респондентов собирали с 7 по 13 марта. О своем доверии президенту Владимиру Путину заявили 79,6% россиян, что на 2,2% больше результатов опроса с 28 февраля по 6 марта. Деятельность президента одобряют 77,2% респондентов, что на 2,6% выше данных предыдущего опроса.
Число положительно оценивающих работу премьер-министра и правительства России за последнюю неделю также выросло и составило 50,7% (плюс 2,7%) и 52% (плюс 2,3%) соответственно.
Председателю кабинета министров Михаилу Мишустину доверяют 62% опрошенных, что на 2,7% больше, чем неделей ранее.
Среди глав парламентских фракций наибольшее доверие у россиян вызывает Владимир Жириновский (39,5%), далее следует Сергей Миронов (28,6%), затем Геннадий Зюганов (28,5%) и Алексей Нечаев (7,3%).
Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 40,0%, КПРФ — 11,8%, ЛДПР — 7,2%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 6,3% и «Новые люди» — 5,2%.