ЦБ РФ: торги по ОФЗ возобновятся 21 марта

В понедельник, 21 марта, в фондовой секции Мосбиржи возобновятся торги облигациями федерального займа (ОФЗ), заявила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина во время выступления по итогам заседания совета директоров Центробанка.
По словам Набиуллиной, банк сам выступит гарантирующим покупателем ОФЗ для предотвращения избыточной волатильности на рынке ценных бумаг и обеспечения сбалансированной ликвидности. После стабилизации ситуации ЦБ полностью продаст все выкупленные облигации и нейтрализует влияние этой операции на денежно-кредитную политику. Решение о сроках и графике продажи портфеля будет принять позднее с учетом фактической обстановки на финансовых рынках.
Добавим, что последний раз торги на фондовом рынке Московской биржи проводились 25 февраля.