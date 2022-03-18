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Назовите любимого участкового врача или педиатра — и мы его наградим

На портале «Доктор Питер» при поддержке «Фонтанки» началось народное голосование «Спасибо, доктор», где каждый может назвать любимого участкового врача терапевта или педиатра.

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В рамках премии «Доктор Питер — государственная медицина» врачебное сообщество определяет лучших специалистов в Петербурге в самых разных областях медицины. А вот выбор в самых «народных» специальностях — среди участковых врачей и педиатров — мы решили доверить читателям. Ведь именно с терапевтами и педиатрами мы встречаемся, в первую очередь, приходя в поликлинику.

Для того, чтобы назвать своего любимого врача, нужно перейти по ссылке и заполнить простую форму.

Тех врачей, кто наберет больше голосов, мы наградим в апреле на торжественной церемонии вручения премии «Доктор Питер — государственная медицина».

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