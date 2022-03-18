Назовите любимого участкового врача или педиатра — и мы его наградим

В рамках премии «Доктор Питер — государственная медицина» врачебное сообщество определяет лучших специалистов в Петербурге в самых разных областях медицины. А вот выбор в самых «народных» специальностях — среди участковых врачей и педиатров — мы решили доверить читателям. Ведь именно с терапевтами и педиатрами мы встречаемся, в первую очередь, приходя в поликлинику.



Для того, чтобы назвать своего любимого врача, нужно перейти по ссылке и заполнить простую форму.



Тех врачей, кто наберет больше голосов, мы наградим в апреле на торжественной церемонии вручения премии «Доктор Питер — государственная медицина».

