FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +2
104.80р115.93р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

«Ползи вперед!» Спасатели вытаскивали рыбака, который провалился под лед на Финском заливе

0
Печать

«Ползи вперед! Ползком!» — такие команды спасатели отдавали 62-летнему мужчине, когда с помощью каната тянули его из-подо льда Финского залива. Рыбалка завершилась для него попаданием в полынью.

ГУ МЧС по Петербургу

Как сообщили в МЧС по Петербургу 18 марта, работники ведомства оказались рядом случайно — в тот момент они отвозили к берегу другого любителя рыбалки, ранее также провалившегося под ледяную корку.

Фото: ГУ МЧС по Петербургу
Фото: ГУ МЧС по Петербургу
ПоделитьсяПоделиться

К месту происшествия подъехала карета скорой помощи. «Удачливого» гражданина передали медикам.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Новости компаний