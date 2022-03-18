«Ползи вперед!» Спасатели вытаскивали рыбака, который провалился под лед на Финском заливе

«Ползи вперед! Ползком!» — такие команды спасатели отдавали 62-летнему мужчине, когда с помощью каната тянули его из-подо льда Финского залива. Рыбалка завершилась для него попаданием в полынью.
ГУ МЧС по Петербургу
Как сообщили в МЧС по Петербургу 18 марта, работники ведомства оказались рядом случайно — в тот момент они отвозили к берегу другого любителя рыбалки, ранее также провалившегося под ледяную корку.
К месту происшествия подъехала карета скорой помощи. «Удачливого» гражданина передали медикам.