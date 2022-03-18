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Петербург разъезжается с работы по 8-балльным пробкам

Пробки на дорогах Петербурга к половине шестого часа вечера 18 марта достигли 8 баллов. Это на 1 балл больше обычного для этого времени в пятницу трафика и ожидается, что ближайший час они продержатся на этом же уровне.

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По данным «Яндекс.Пробок», наиболее плотные заторы наблюдаются на Петроградской стороне и в районе Финляндского вокзала. Большой Сампсониевский и Лесной проспекты встали в направлении севера. В центре забита Садовая улица и дороги в районе площади Восстания. Невский проспект в пробках местами, самая напряженная ситуация — на перекрестке с Садовой.

В пробках стоят Невский путепровод и Ивановская улица. Там проезду мешает «паровозик» из трех машин. На Народной улице, которая обычно присоединяется к этому затору, пока все не так плохо.

На КАД тоже не обошлось без заторов. В пробке длиной более 8 километров встало внешнее кольцо от Московского шоссе до вантового моста.

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