Песков рассказал, почему прервалась трансляция выступления Путина в Лужниках

Перерыв в трансляции выступления президента РФ Владимира Путина в Лужниках на праздновании по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией был вызван техническим сбоем на сервере. Об этом журналистам 18 марта сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



«Это было вызвано техническим сбоем на сервере», — цитирует Пескова РИА Новости.



Представитель Кремля также пообещал, что «буквально через минуту полное выступление президента будет повторено». Телеканал «Россия 24» в этот момент уже вновь начал его показывать.

