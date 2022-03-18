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Песков рассказал, почему прервалась трансляция выступления Путина в Лужниках

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Перерыв в трансляции выступления президента РФ Владимира Путина в Лужниках на праздновании по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией был вызван техническим сбоем на сервере. Об этом журналистам 18 марта сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это было вызвано техническим сбоем на сервере», — цитирует Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля также пообещал, что «буквально через минуту полное выступление президента будет повторено». Телеканал «Россия 24» в этот момент уже вновь начал его показывать.

Отметим, что выступление Путина в Лужниках было прервано на полуслове, когда он начал цитировать высказывание легендарного мореплавателя, адмирала Федора Ушакова. Сразу после обрыва прямой трансляции в кадре показали выступление певца Олега Газманова. Спустя несколько минут прямой эфир возобновился.

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Комментарии (3)

267188598
Ничего уже не могут сделать по взрослому. Совсем запад обессилел - сгнил. Ему уже никто не верит
Otkating
- Владим Владимыч, курс доллара сильно вырос!
- А зачем Вам доллары?
Irina_5
Это всё происки наши врагов и пятой колонны.
Всех найти, судить и отправить на перевоспитание на 15 лет.
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