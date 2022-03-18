Песков рассказал, почему прервалась трансляция выступления Путина в Лужниках

Перерыв в трансляции выступления президента РФ Владимира Путина в Лужниках на праздновании по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией был вызван техническим сбоем на сервере. Об этом журналистам 18 марта сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Это было вызвано техническим сбоем на сервере», — цитирует Пескова РИА Новости.
Представитель Кремля также пообещал, что «буквально через минуту полное выступление президента будет повторено». Телеканал «Россия 24» в этот момент уже вновь начал его показывать.
Отметим, что выступление Путина в Лужниках было прервано на полуслове, когда он начал цитировать высказывание легендарного мореплавателя, адмирала Федора Ушакова. Сразу после обрыва прямой трансляции в кадре показали выступление певца Олега Газманова. Спустя несколько минут прямой эфир возобновился.