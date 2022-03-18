На берегу Финского залива заметили ледяные «кораллы»

Россыпь ледяных наростов заметили у Финского залива. Похожие на кораллы, они одели собой пляж.
Фотограф Дарина Соболь обнаружила необычное природное явление на южном берегу на рассвете 18 марта. На сделанных ею кадрах запечатлены первые лучи солнца, которые пробиваются сквозь деревья и падают на холодные столбцы.
«Вообще закаты я фотографирую много чаще, чем рассветы. Поспать, знаете ли, люблю. Но какой кайф приехать ночью на локацию, выспаться там и незадолго до первых лучей солнца побрести снимать», — рассказала автор фото.
Там же видны ледяные пластины, которые вздымаются, накрывая собой россыпь крупных камней неподалеку.