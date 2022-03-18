Сервис доставки продуктов в США Buyk от основателей «Самоката» заявил о банкротстве

Американская компания Buyk, запущенная «О2О Холдингом» в сентябре 2021 года, объявила о банкротстве. Сервис лишился финансирования из-за запрета на вывод валюты из России, говорится 18 марта в официальном заявлении компании.



Buyk подал заявление о банкротстве 17 марта. Компания прекратила работу и планирует продать все активы и запасы.

«Мы тщательно изучили все возможные варианты партнерства для реструктуризации Buyk и продолжения бизнеса», — сообщил ‎Джеймс Уокер, главный исполнительный директор Buyk. Однако найти решение по продолжению деятельности компании не удалось.