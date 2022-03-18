Сервис доставки продуктов в США Buyk от основателей «Самоката» заявил о банкротстве

Американская компания Buyk, запущенная «О2О Холдингом» в сентябре 2021 года, объявила о банкротстве. Сервис лишился финансирования из-за запрета на вывод валюты из России, говорится 18 марта в официальном заявлении компании.
Buyk подал заявление о банкротстве 17 марта. Компания прекратила работу и планирует продать все активы и запасы.
«Мы тщательно изучили все возможные варианты партнерства для реструктуризации Buyk и продолжения бизнеса», — сообщил Джеймс Уокер, главный исполнительный директор Buyk. Однако найти решение по продолжению деятельности компании не удалось.
В начале марта около 900 работников компании отправили в отпуск на неопределенный срок. Основатели «Buyk» и «Самоката» под санкции не попали.
Также 11 марта стало известно о прекращении работы сервиса такси «Ситимобил» — еще одной компании от основателей «Самоката». Причиной стало нежелание акционеров продолжать инвестиции.
Самокат — сервис доставки продуктов от «О2О Холдинга» (совместное предприятие Сбербанка и VK). Оборот компании по итогам 2020 года превысил 9,7 млрд рублей.