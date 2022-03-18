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Волейболист украинского происхождения Пашицкий сбежал из петербургского «Зенита»

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Волейболист петербургского «Зенита» Дмитрий Пашицкий вопреки действующему контракту начал выступать за польский клуб из Гданьска «Трефл». 34-летний спортсмен уже провел матч в рамках чемпионата Польши.

Как заявили в самом «Зените» 18 марта, Пашицкий сыграл последний матч за петербуржцев 27 февраля против «Кузбасса». После этого сине-бело-голубые объявили, что в связи с последними событиями Дмитрию предоставлен бессрочный отпуск. Контракт, по словам представителей клуба, продолжал действовать. Дело в том, что Пашицкий родом из Киева, но имеет двойное гражданство Эстонии и России.

«На момент начала спецоперации на Украине на территории страны находились родственники Дмитрия, поэтому волейболист тяжело переживал начало конфликта. Наш клуб отнесся к этой проблеме с пониманием и не возражал против того, что игрок временно покинет команду», — заявили в «Зените».

Там же добавили, что были удивлены тем, что Дмитрий начал выступать за польский клуб, а также подчеркнули, что поступок Пашицкого может отразиться на других иностранных волейболистах, которые тоже хотели на время вернуться к семьям в свои страны, но теперь их могут не отпустить.

«Последние две недели были для меня как американские горки. Сначала я принял решение уехать из России, очень боялся за семью, которая была в Киеве. Потом поступило предложение из Гданьска. Когда мне удалось забрать близких в Польшу, начать тренироваться с командой, возникли сложности с возможностью моего перехода. Я надеюсь, что все закончится положительно», — написал в своем «Фейсбуке» сам волейболист.

Пашицкий играет в России с 2017-го — сначала за «Кузбасс», с которым выиграл чемпионат России, затем за петербургский «Зенит».

«Я всегда считал себя русским. У меня дедушка с Алтая, бабушка — из Иркутска. Последние годы я здесь живу. Может быть, останусь жить в дальнейшем», — говорил в конце 2019-го Пашицкий.

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Комментарии (8)

Pilat
Их не просто нужно отпустить, им нужно придать ускорение общеизвестным способом.
Летите голуби летите.
Гоша Белградский
Я не вполне понимаю... Контракт у нас только под рекрутёра выстраивается? Сам он за НЕИСПОЛНЕНИЕ условий не несёт ответственности? По человечески ясны его мотивы. Ток они же все у нас безнЭсмЭны, своего не упустят никогда. Слинял играть за другой клуб-плати неустойку,...
Kit.
"теперь их могут не отпустить" - возьмут в заложники?
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