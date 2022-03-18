Газпромбанк запустил собственную платежную систему G-pay для покупок в интернет-магазинах

Как пояснили «Фонтанке» в банке 18 марта, новая платежная система может использоваться на любом мобильном телефоне и любой операционной системе. Для нее не нужно скачивать отдельное приложение. «Достаточно на странице оплаты покупок в интернет-магазине выбрать оплату через GazpromPay, пройти регистрацию и один раз привязать существующие банковские карты любого банка», — объяснили в Газпромбанке, уточнив, что новый сервис будет доступен с 22 марта.



Сейчас эта система доступна к оплате лишь в нескольких интернет-магазинах. К примеру, на сайте Третьяковской галереи и у виртуального сотового оператора «ГПБ мобайл».