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Газпромбанк запустил собственную платежную систему G-pay для покупок в интернет-магазинах

Газпромбанк объявил о начале работы платежной системы G-pay. Ее логотип, включающий в себя элемент логотипа материнской компании, был зарегистрирован на ПАО «Газпром» 1 марта 2022 года.

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Как пояснили «Фонтанке» в банке 18 марта, новая платежная система может использоваться на любом мобильном телефоне и любой операционной системе. Для нее не нужно скачивать отдельное приложение. «Достаточно на странице оплаты покупок в интернет-магазине выбрать оплату через GazpromPay, пройти регистрацию и один раз привязать существующие банковские карты любого банка», — объяснили в Газпромбанке, уточнив, что новый сервис будет доступен с 22 марта.

Сейчас эта система доступна к оплате лишь в нескольких интернет-магазинах. К примеру, на сайте Третьяковской галереи и у виртуального сотового оператора «ГПБ мобайл».

«В ближайших планах команды сервиса и Газпромбанка — существенное расширение списка партнеров интернет-магазинов, а также расширение функционала сервиса под потребности клиентов и партнеров, учитывая закономерно возросший спрос на надежные и стабильные российские кошельковые сервисы», — сообщили «Фонтанке» в банке.

С запуском санкций против российской финансовой системы в феврале 2022 года давно существовавшие гибридные системы платежей стали особенно актуальны в России. Так, Сбербанк отчитался о резком росте интереса к его системе «Sberpay», аналогичное решение VK Group «VKpay» также о росте транзакций.

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Комментарии (1)

Penetrator9000
Ждём от торговца яблоками на торжковском рынке собственную платёжную систему apple pay. А вообще могли бы хоть своё название придумать, зачем позориться?
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