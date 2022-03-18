Газпромбанк запустил собственную платежную систему G-pay для покупок в интернет-магазинах

Как пояснили «Фонтанке» в банке 18 марта, новая платежная система может использоваться на любом мобильном телефоне и любой операционной системе. Для нее не нужно скачивать отдельное приложение. «Достаточно на странице оплаты покупок в интернет-магазине выбрать оплату через GazpromPay, пройти регистрацию и один раз привязать существующие банковские карты любого банка», — объяснили в Газпромбанке, уточнив, что новый сервис будет доступен с 22 марта.
Сейчас эта система доступна к оплате лишь в нескольких интернет-магазинах. К примеру, на сайте Третьяковской галереи и у виртуального сотового оператора «ГПБ мобайл».
«В ближайших планах команды сервиса и Газпромбанка — существенное расширение списка партнеров интернет-магазинов, а также расширение функционала сервиса под потребности клиентов и партнеров, учитывая закономерно возросший спрос на надежные и стабильные российские кошельковые сервисы», — сообщили «Фонтанке» в банке.
С запуском санкций против российской финансовой системы в феврале 2022 года давно существовавшие гибридные системы платежей стали особенно актуальны в России. Так, Сбербанк отчитался о резком росте интереса к его системе «Sberpay», аналогичное решение VK Group «VKpay» также о росте транзакций.