Верховный суд РФ решил, что слезы на заседании не могут отменить вердикт присяжных

Бирюков заявил, что считает приговор незаконным: по его мнению, были допущены существенные нарушения уголовно-процессуального закона. Он сообщил, что потерпевшая «своим поведением и плачем оказывала на присяжных заседателей негативное воздействие и вызывала сочувствие, а председательствующий не реагировал на эти нарушения должным образом».

Как стало известно 18 марта, суд рассмотрел кассационную жалобу бывшего ростовского адвоката Владислава Бирюкова, который путем частичного сложения наказаний получил 16 лет колонии строгого режима за то, что организовал поджог машины своей экс-супруги и совершил жестокое убийство другой своей жены.

Судебная коллегия решила, что доводы мужчины несостоятельны, поскольку не основаны на положениях уголовно-процессуального закона, «являются явно надуманными и не подтверждаются какими-либо доказательствами или документами».

В суде также отметили, что выступление прокурора и потерпевших не содержат негативных оценок личности осужденного, а также не искажают доказательства, которые были исследованы в судебном заседании. Именно поэтому их не могут рассматривать в качестве способных вызвать предубеждение у присяжных заседателей. В итоге приговор оставили без изменения.

По версии следствия, в январе 2019-го Бирюков 18 раз ударил бывшую жену молотком по голове и вставил ей кляп в горло, после чего женщина задохнулась. Позже он отвез тело в лес, опалил его горелкой и закопал. В 2016-м он организовал поджог автомобиля другой своей экс-супруги, преступление исполнил его знакомый Павел Глущенко. В момент совершения преступлений Бюрюков был адвокатом, после задержания он лишился этого статуса.