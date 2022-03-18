В Военмеде отрицают необходимость в крови для военнослужащих, на станции переливания подтверждают, что сейчас дефицита нет

«Фонтанка» сделала звонок на станцию переливания крови ВМедА (расположена на Загородном проспекте, 47). Там сказали, что острая нехватка крови действительно была, но несколько дней назад.



«У нас была очень острая нехватка крови, но очень много людей откликнулось. Объявления везде где только можно все размещали. Сейчас пока непонятно, как на следующей неделе мы будем принимать, — сегодня по группам крови посмотрят. Так что можете по этому телефону звонить или подписаться на нашу группу в Telegram, там будет обновляться информация», — ответили на станции на вопрос о том, правда ли, что им нужна кровь для раненых военнослужащих.

