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В Военмеде отрицают необходимость в крови для военнослужащих, на станции переливания подтверждают, что сейчас дефицита нет

Собеседник «Фонтанки» в Военно-медицинской академии имени Кирова отрицает информацию о том, что есть нужда в крови для раненых российских военнослужащих. Там заявили, что дефицита не испытывают, а объявление о сборе было частной инициативой Первого меда.

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«Фонтанка» сделала звонок на станцию переливания крови ВМедА (расположена на Загородном проспекте, 47). Там сказали, что острая нехватка крови действительно была, но несколько дней назад.

«У нас была очень острая нехватка крови, но очень много людей откликнулось. Объявления везде где только можно все размещали. Сейчас пока непонятно, как на следующей неделе мы будем принимать, — сегодня по группам крови посмотрят. Так что можете по этому телефону звонить или подписаться на нашу группу в Telegram, там будет обновляться информация», — ответили на станции на вопрос о том, правда ли, что им нужна кровь для раненых военнослужащих.

Ранее «Фонтанка» писала о том, что в Петербурге объявили сбор донорской крови для раненых военнослужащих. Координатор рассказала, что на данный момент нужны люди с отрицательным резус-фактором.

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Комментарии (6)

Михаил Петров-Водкин
Разбавление плазмы крови физиологическим раствором само по себе оказывает укрепляющий эффект на ткани печени, мышц и мозга, как старых подопытных мышей, так и молодых военнослужащих.
Piter Russo
ВМА назвать военмедом - это глупость какая-то.
vic_5e4cd1938d1a8
Вот никогда ВМА (Военно- медицинскую академию) не называли военмедом.
"Фонтанка", то англоязыцмами наслаждается, то придумывают, просто новые слова.
Откуда понаехали эти "писатели", которые сами ни разу не читатели ...
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