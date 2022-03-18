VK зафиксировал приток предпринимателей в соцсети

Тысячи пользователей соцсети «ВКонтакте» начали пользоваться услугами сервисов для продажи своих товаров и услуг.

По данным VK на 18 марта, за неделю в соцсеть пришли 300 тысяч предпринимателей, а магазины «ВКонтакте» начали использовать 120 тысяч бизнес-сообществ.

Поднялся и пользовательский спрос — просмотры предложений выросли до 8,6 млн.