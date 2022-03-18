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VK зафиксировал приток предпринимателей в соцсети

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Тысячи пользователей соцсети «ВКонтакте» начали пользоваться услугами сервисов для продажи своих товаров и услуг.

По данным VK на 18 марта, за неделю в соцсеть пришли 300 тысяч предпринимателей, а магазины «ВКонтакте» начали использовать 120 тысяч бизнес-сообществ.

Поднялся и пользовательский спрос — просмотры предложений выросли до 8,6 млн.

«Самыми быстрорастущими категориями товаров и услуг, которыми пользователи начали интересоваться в соцсети, стали: «красота и здоровье» (+57 %), «досуг и подарки» (+43 %), «одежда и обувь» (+41 %), «детские товары» (+39 %), «дом и дача» (+35 %)», — поделились данными в VK.

Ранее VK и «Одноклассники» заявили о существенном притоке новых пользователей. Instagram в России заблокирован с 14 марта.

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