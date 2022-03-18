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Европарламент не пустит российских дипломатов в свои резиденции в Страсбурге и Брюсселе

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Европейский парламент — законодательный и представительный орган Европейского союза — принял решение запретить российским дипломатам и госслужащим вход в свои резиденции в Брюсселе и Страсбурге, сообщает 18 марта ТАСС со ссылкой на председателя организации.

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Комментарии (2)

Карабас Барабас
Послушаешь лаврова, небензю и компанию и удивляешься, почему раньше пускали? Таких "дипломатов" только к луке посылать.
А13579
А им туда зачем?
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