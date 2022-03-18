ЕС передал Киеву 300 млн евро, впервые в истории оплатив поставки оружия

Евросоюз выделил Украине льготные кредиты в размере 300 миллионов евро в качестве второго транша макрофинансовой помощи. Таким образом, организация впервые за всю историю финансирует поставки оружия в зону военного конфликта, объявил 18 марта заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис.



«Сегодня Украина получила еще €300 млн экстренной макроэкономической помощи ЕС. Впервые в истории ЕС будет финансировать закупки и доставку оружия в страну под нападением», — цитирует ТАСС твит Домбровскиса.

