ЕС передал Киеву 300 млн евро, впервые в истории оплатив поставки оружия

Евросоюз выделил Украине льготные кредиты в размере 300 миллионов евро в качестве второго транша макрофинансовой помощи. Таким образом, организация впервые за всю историю финансирует поставки оружия в зону военного конфликта, объявил 18 марта заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
«Сегодня Украина получила еще €300 млн экстренной макроэкономической помощи ЕС. Впервые в истории ЕС будет финансировать закупки и доставку оружия в страну под нападением», — цитирует ТАСС твит Домбровскиса.
Ранее Еврокомиссия обещала макрофинансовую помощь Украине в 1,2 млрд евро льготных кредитов в 2022 году. При планировании в прошлом году предполагалось, что деньги пойдут большей частью на обслуживание внешнего долга этой страны.