FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +2
104.80р115.93р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

ЕС передал Киеву 300 млн евро, впервые в истории оплатив поставки оружия

11
Печать

Евросоюз выделил Украине льготные кредиты в размере 300 миллионов евро в качестве второго транша макрофинансовой помощи. Таким образом, организация впервые за всю историю финансирует поставки оружия в зону военного конфликта, объявил 18 марта заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

«Сегодня Украина получила еще €300 млн экстренной макроэкономической помощи ЕС. Впервые в истории ЕС будет финансировать закупки и доставку оружия в страну под нападением», — цитирует ТАСС твит Домбровскиса.

Ранее Еврокомиссия обещала макрофинансовую помощь Украине в 1,2 млрд евро льготных кредитов в 2022 году. При планировании в прошлом году предполагалось, что деньги пойдут большей частью на обслуживание внешнего долга этой страны.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

xepnuminu
что ж, в россйской глубинке станет больше миллионеров просто.
Kot Piter
Хочу напомнить украинцам, что все эти деньги придётся возвращать!
Piter Russo
Для ВКС появятся новые цели в виде колон и складов в западной Украине.
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний