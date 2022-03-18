Суд в Петербурге отправил на строгий режим мужчину, который отбирал у незнакомцев деньги с помощью сцены с кошельком

В этот момент из ниоткуда появился еще один неизвестный, который заявил, что кошелек принадлежит ему, и потребовал вернуть присвоенную сумму, тогда как купюры всё это время оставались нетронутыми. Воспользовавшись замешательством жертвы, тот напал на него, ударил по голове и забрал крупную сумму.

Как сообщили в городской прокуратуре 18 марта, в ноябре 2011 года злоумышленники заметили в банке петербуржца, который снял со счета 1,5 миллиона рублей. Они проследили за ним до дома 29 на Серебристом бульваре. Уже около парадной один из них показал жертве якобы найденное на улице портмоне и предложил поделить содержимое.

Из-за аналогичной схемы, реализованной злоумышленниками, в следующем месяце 35 тысяч рублей лишилась местная жительница. На этот раз напарники действовали в Красносельском районе: деньги у нее отняли уже у дома 15 на Брестском бульваре.

Суд признал махавшего кулаками виновным в преступлениях, предусмотренных 162 и 158 статьями УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для здоровья, в особо крупном размере и кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину).

«В связи с возмещением подсудимым потерпевшей имущественного ущерба и достигнутым между сторонами примирением суд прекратил уголовное дело в части обвинения в краже, что не является реабилитирующим основанием», — отметили в пресс-службе городской прокуратуры.

За совершение разбоя мужчине назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием срока в ИК строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.