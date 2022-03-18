Банки прогнозируют перераспределение спроса на ипотеку: сделки с господдержкой будут преобладать, а вторичку ждет охлаждение

Как отметили в ВТБ, крупнейшие игроки ипотечного рынка сегодня рассматривают заявки на кредиты по приобретению любого типа недвижимости, но при высоких ставках банки внимательнее анализируют платежеспособность заемщиков, чтобы не допустить высокого уровня долговой нагрузки. При этом в дальнейшем выдача кредитов по стандартным программам банков будет замещаться сделками в рамках господдержки.

Сделки в рамках господдержки будут преобладать в выдаче ипотеки в 2022 году, а вторичный рынок ждет уменьшение продаж. Такие прогнозы дают эксперты ВТБ с учетом того, что сейчас госпрограммы еще действуют, а затем ожидается их модернизация.

Уже сейчас видно, что при ключевой ставке в 20% стандартные программы актуальны только для заемщиков с крупным первоначальным взносом, стабильным доходом и необходимостью срочно приобрести новую недвижимость. В первой половине марта среднее число новых заявок по базовым программам в сравнении с февралем начало снижаться, однако по льготным предложениям ВТБ спрос сохранился на привычном уровне — 1,7 тыс. заявок ежедневно. И если стандартно продажи в рамках господдержки банка занимали 33% от общей доли сделок, то сейчас этот показатель достигает уже 80%.

В ВТБ ожидают, что ставки в рамках госпрограмм будут по-прежнему значительно выгоднее базовых предложений в линейке банков. Кроме того, на фоне государственной поддержки сами застройщики также смогут предложить субсидированные программы с банками.



Как отметили в ВТБ, ставки по господдержке остаются без изменения. За все время действия программ с государственным субсидированием ВТБ выдал свыше 200 тыс. ипотечных кредитов более чем на 660 млрд рублей. С начала 2018 года клиенты оформили по «семейной ипотеке» свыше 63 тыс. кредитов объёмом более 226 млрд рублей, по ипотеке с господдержкой с апреля 2020 г. выдано около 134 тыс. кредитов более чем на 410 млрд рублей. «Дальневосточную ипотеку» в банке оформили 6,6 тыс. клиентов на сумму свыше 28 млрд рублей.

