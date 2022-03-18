Флешмоб с разуванием: в Петербурге начали воровать колеса с каршеринга

В Петербурге начали разувать каршеринговые автомобили. За последние дни заметили уже несколько таких случаев в разных районах Петербурга, и всегда — с одним сервисом.

Утром 18 марта у дома 35, корпус 1 по улице Здоровцева в Красносельском районе неизвестный злоумышленник оставил без колес припаркованный каршеринг «Яндекс.Драйв», сообщает «Фонтанке» читатель. Еще о двух случаях рассказали в соцсетях накануне. Без колес остались Renault Kaptur этого же сервиса у дома 79 по Дальневосточному проспекту и в Мурино.