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Минобороны: Ракеты «Искандер» нанесли удар по пусковым установкам противника в Запорожье

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 18 марта рассказал подробности ночной операции в Запорожской области Украины.

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По информации министерства, минувшей ночью с территории, подконтрольной «киевскому националистическому режиму», в направлении жилых кварталов города Мелитополь были выпущены ракеты «Точка-У», и российские средства ПВО отразили атаку.

«Обстрел города производился с северного направления, с юго-восточной окраины города Запорожье, который полностью контролируется украинскими националистическими подразделениями. Вооруженными силами Российской Федерации была осуществлена засечка координат пуска украинских баллистических ракет. В целях пресечения ракетных атак и защиты украинских граждан от новых ударов киевского националистического режима двумя ракетами «Искандер» пусковые установки украинских националистов были уничтожены», — отмечается в сообщении.

Конашенков подчёркивает, что Мелитополь «живёт обычной жизнью», «работают магазины и общественный транспорт», «ежедневно доставляется гуманитарная помощь».

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Комментарии (17)

X-кот
Главный спец по технике консервации - более, небось часа за два Захарова или Симонян анонисировали, как в прошлый раз? Что вон там Азов дофига набил мирных жителей в театр, спрятался за ними - поэтому мы его и того..
Kot Piter
Вроде под статьями об Украине собирались отключать комментарии?
Что-то изменилось?
vamingo
Падажите падажите...
По бравым донесениям система ПВО украины уничтожена.
Тогда пуляться из сверхдорого комплекса идиотизм, не от кого защищаться сверхманевренностью и всяким прочим, можно кинуть что-нть простое.
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