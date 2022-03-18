Минобороны: Ракеты «Искандер» нанесли удар по пусковым установкам противника в Запорожье

По информации министерства, минувшей ночью с территории, подконтрольной «киевскому националистическому режиму», в направлении жилых кварталов города Мелитополь были выпущены ракеты «Точка-У», и российские средства ПВО отразили атаку.
«Обстрел города производился с северного направления, с юго-восточной окраины города Запорожье, который полностью контролируется украинскими националистическими подразделениями. Вооруженными силами Российской Федерации была осуществлена засечка координат пуска украинских баллистических ракет. В целях пресечения ракетных атак и защиты украинских граждан от новых ударов киевского националистического режима двумя ракетами «Искандер» пусковые установки украинских националистов были уничтожены», — отмечается в сообщении.
Конашенков подчёркивает, что Мелитополь «живёт обычной жизнью», «работают магазины и общественный транспорт», «ежедневно доставляется гуманитарная помощь».
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