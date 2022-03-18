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Банк России сохраняет ключевую ставку в 20%

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20 % годовых. Сообщение об этом 18 марта появилось на сайте регулятора.

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«На фоне кардинально изменившихся внешних условий резкое повышение Банком России ключевой ставки 28 февраля поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен. Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, в основном связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг», — говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор рассчитывает, что проводимая им денежно-кредитная политика поможет вернуть годовую инфляцию к 4 % в 2024 году. С начала марта инфляция «значимо ускорилась», во многом из-за роста спроса потребителей на отдельные группы товаров на фоне возросшей неопределенности, роста инфляционных ожиданий и ослабления рубля.

Следующий раз вопрос об изменении ключевой ставки рассмотрят на заседании 29 апреля.

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Комментарии (3)

***_555
Рост цен произошёл, но контролируемый.
274512120
С 1990-х годов в России действует правило, согласно которому внутренние рублевые инвестиции в нашу экономику запрещены. Обеспечивать исполнение данного правила был призван Центробанк, который фактически стал филиалом МВФ на нашей территории.
Otkating
Сахипзадовна

Да он стебётся над всем миром.
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