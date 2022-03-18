Банк России сохраняет ключевую ставку в 20%

«На фоне кардинально изменившихся внешних условий резкое повышение Банком России ключевой ставки 28 февраля поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен. Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, в основном связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг», — говорится в сообщении ЦБ.



Регулятор рассчитывает, что проводимая им денежно-кредитная политика поможет вернуть годовую инфляцию к 4 % в 2024 году. С начала марта инфляция «значимо ускорилась», во многом из-за роста спроса потребителей на отдельные группы товаров на фоне возросшей неопределенности, роста инфляционных ожиданий и ослабления рубля.

