FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +2
104.80р115.93р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

На «Адмиралтейских верфях» плотник споткнулся и упал с высоты

3
Печать

Инспекция по труду устанавливает все обстоятельства травмирования мужчины, которого госпитализировали с территории судостроительного предприятия «Адмиралтейские верфи».

ЧП произошло на набережной Фонтанки, 203, накануне около 9:40 утра, стало известно «Фонтанке» 18 марта. По предварительной информации, 35-летний плотник одного из судовых цехов споткнулся и упал с высоты. На место вызвали скорую.

Мужчина с травмами был госпитализирован в Мариинскую больницу.

На запрос «Фонтанки» на момент выхода публикации в «Адмиралтейских верфях» не ответили.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

А13579
«одного иЗ судовых цехов». Найдите редактора!
Андрей_спб
потник???
Otkating
Ничего не будет! Ни Фэйсбука, ни Инстаграма, ни Твиттера. Одно сплошное телевидение!
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний