На «Адмиралтейских верфях» плотник споткнулся и упал с высоты

Инспекция по труду устанавливает все обстоятельства травмирования мужчины, которого госпитализировали с территории судостроительного предприятия «Адмиралтейские верфи».



ЧП произошло на набережной Фонтанки, 203, накануне около 9:40 утра, стало известно «Фонтанке» 18 марта. По предварительной информации, 35-летний плотник одного из судовых цехов споткнулся и упал с высоты. На место вызвали скорую.

Мужчина с травмами был госпитализирован в Мариинскую больницу.



На запрос «Фонтанки» на момент выхода публикации в «Адмиралтейских верфях» не ответили.

