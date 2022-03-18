Таиланд с 1 апреля отменит для туристов требование о ПЦР-тесте за 72 часа. Теперь его необходимо будет делать только по прилете в страну

На сегодняшний день туристы обязаны предъявлять результаты теста перед вылетом в Таиланд. Согласно новым требованиям, путешественникам необходимо сделать ПЦР-тест в день прилета и антигенный тест на пятый день пребывания в стране. Об этом 18 марта объявил представитель министерства иностранных дел королевства Натапану Нопакун, сообщает ТАСС.
Сократился и период карантина для приезжающих. Вне зависимости от статуса вакцинации, он составит 5 дней.
При низком проценте заболеваемости среди туристов с 1 июля власти Таиланда планируют разрешить вакцинированным иностранцам находиться в стране без ПЦР-теста, невакцинированным — с тестом, сделанным по прилете в Таиланд.
Требование о втором ПЦР-тестировании в Таиланде было введено 1 февраля из-за быстрого распространения «омикрона». Сейчас доля полностью вакцинированных в королевстве составляет 50,05 миллиона при населении 69,6 миллиона человек.