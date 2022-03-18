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В Петербурге задержали мужчину, угнавшего мотоцикл в Беларуси

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Полиция Петербурга задержала в Выборгском районе города гражданина Беларуси, объявленного в федеральный розыск. Около трех лет назад он похитил мотоцикл в Брестской области.

В 03:20 17 марта у дома 17 по Придорожной аллее сотрудники полиции задержали 28-летнего гражданина Беларуси, который находится в федеральном розыске как осужденный за угон. В июле 2018 года мужчина похитил мотоцикл «Минск» в деревне Гошево Брестской области Беларуси: вывел транспорт из хозяйственной постройки и уехал на нем в другую деревню.

Задержанного доставили в отдел полиции Выборгского района Петербурга, а о поимке сообщили инициатору розыска — в Дрогичинский РОВД УВД Брестской области Республики Беларусь.

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Комментарии (2)

265984735
Гоните нового гастарбайтера из Белоруссии, который учит здесь нас своей трасянке.
07A
На "Минске" и до Хабаровска можно было доехать. Расплата за лень!
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