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Песков анонсировал оперативное совещание Путина с постоянными членами Совбеза в течение часа

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Президент РФ Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом 18 марта сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В течение часа президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — цитирует Пескова «Интерфакс».

«Или он сам, или мы сообщим вам темы, которые будут затрагиваться на этом мероприятии», — добавил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что 18 марта Владимир Путин также выступит с обращением к гражданам России.

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Комментарии (30)

W Bons
вот толкнул бы речь с мавзолея , назвал братьями и сестрами
killbeachtrash
Пощелкивая дужками очков...они вроде уже хотят "освободить" Грузию от каких то там лабораторий. Вообще "Цап-царап" себе интересную команду подобрал судя по видео 3 недельной давности....
shutnik78
попросят пояса затянуть и отнестись с пониманием...
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