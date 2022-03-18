Песков анонсировал оперативное совещание Путина с постоянными членами Совбеза в течение часа

Президент РФ Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом 18 марта сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



«В течение часа президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — цитирует Пескова «Интерфакс».



«Или он сам, или мы сообщим вам темы, которые будут затрагиваться на этом мероприятии», — добавил представитель Кремля.



Ранее стало известно, что 18 марта Владимир Путин также выступит с обращением к гражданам России.

