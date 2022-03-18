FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +2
104.80р115.93р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

«Копии ничуть не хуже оригиналов». Занять место уходящего из России западного бизнеса хотят индусы

8
Печать

Посол России в Нью-Дели Денис Алипов сообщил, что индийские компании способны заместить западных производителей, в том числе в фармацевтике, уходящих из РФ.

«Уход многих западных компаний с российского рынка — те ниши, которые освободились, на самом деле могут быть заняты индийскими компаниям во многих отраслях, в частности в фармацевтике», — цитирует 18 марта РИА Новости выступление посла на телеканале «Россия 24».

Индия, по словам Алипова, это «мировая аптека» и ведущий производитель копий оригинальных лекарств, которые «ничуть не хуже оригиналов».

Западные компании начали приостанавливать свой бизнес в России после того, как 24 февраля президент Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

Anatolievna
а мне очень зашли Индийские розовые таблеточки от головной боли
266198421
Есть ещё Сомали, Бангладеш и Эритрея. Там тоже товар не хуже .Так что санкции нам только на пользу.
X-кот
дай бог.. ибо иначе отрядам Путина полный и окончательный переход в..., а это хоть и zомби, но кому-то родители, а их надо беречь, даже с ослабшим интеллектом
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний