«Копии ничуть не хуже оригиналов». Занять место уходящего из России западного бизнеса хотят индусы

Посол России в Нью-Дели Денис Алипов сообщил, что индийские компании способны заместить западных производителей, в том числе в фармацевтике, уходящих из РФ.



«Уход многих западных компаний с российского рынка — те ниши, которые освободились, на самом деле могут быть заняты индийскими компаниям во многих отраслях, в частности в фармацевтике», — цитирует 18 марта РИА Новости выступление посла на телеканале «Россия 24».



Индия, по словам Алипова, это «мировая аптека» и ведущий производитель копий оригинальных лекарств, которые «ничуть не хуже оригиналов».

