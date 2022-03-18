Помогите восьмилетнему Илье справиться с болезнью

Вот уже больше года Илья с мамой рука об руку сражаются с болезнью. Регулярные перелёты, процедуры и медицинский персонал стали неотъемлемой частью жизни маленькой семьи. Илья терпеливо относится к лечению, с пониманием. Хотя часто устаёт. Больничная палата сковывает, не даёт потратить огромный запас энергии. Хочется мчаться по улице с друзьями, играть. Но из-за болезни это пока невозможно.

«Я всегда ему улыбаюсь, чтобы он чувствовал — всё хорошо», — женский голос по ту сторону телефонной линии наполняется любовью, слегка дрожит от воспоминаний.



В январе прошлого года у Ильи обнаружили лимфому Ходжкина — злокачественное заболевание лимфоидной ткани. Когда мама Виктория услышала, что Илья заболел, первый месяц она не могла поверить в происходящее. А потом твёрдо решила — слёзы не помогут. Надо бороться за жизнь ребёнка. Больничные палаты, обследования, процедуры — это стало неотъемлемой частью жизни мальчика и его мамы.



Сейчас Илья госпитализирован в НИИ ДОГиТ им. Р. М. Горбачёвой . Основное лечение ему ещё предстоит. Впереди — трансплантация костного мозга.



Часто после пересадки страдает организм — возникают инфекционные осложнения, нарушается пищеварительная система. Чтобы легче справиться с возможными последствиями операции, Илье нужен ряд лекарственных препаратов: иммуноглобулин Сигардис, СМОФлипид, Аминовен Инфант, Кансидас.



«У Ильи лимфома Ходжкина. На терапии второй линии была достигнута ремиссия. С целью закрепления эффекта на проведённую терапию пациенту показана высокодозная полихимиотерапия с аутологичной трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток. Эта процедура связана с высоким риском развития инфекционных осложнений и выраженными нарушениями пищевого поведения. В связи с этим пациенту требуется лечебное питание, противогрибковая и иммуномодулирующая терапия. В настоящее время необходимые препараты отсутствуют в аптеке клиники, поставка планируется через неопределенный срок», — говорит лечащий врач Александр Галимов.

