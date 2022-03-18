Помогите восьмилетнему Илье справиться с болезнью

Илья Лиходедов, 8 лет.
Лимфома Ходжкина.
Требуются лекарственные препараты. Не хватает
Вот уже больше года Илья с мамой рука об руку сражаются с болезнью. Регулярные перелёты, процедуры и медицинский персонал стали неотъемлемой частью жизни маленькой семьи. Илья терпеливо относится к лечению, с пониманием. Хотя часто устаёт. Больничная палата сковывает, не даёт потратить огромный запас энергии. Хочется мчаться по улице с друзьями, играть. Но из-за болезни это пока невозможно.
«Я всегда ему улыбаюсь, чтобы он чувствовал — всё хорошо», — женский голос по ту сторону телефонной линии наполняется любовью, слегка дрожит от воспоминаний.
В январе прошлого года у Ильи обнаружили лимфому Ходжкина — злокачественное заболевание лимфоидной ткани. Когда мама Виктория услышала, что Илья заболел, первый месяц она не могла поверить в происходящее. А потом твёрдо решила — слёзы не помогут. Надо бороться за жизнь ребёнка. Больничные палаты, обследования, процедуры — это стало неотъемлемой частью жизни мальчика и его мамы.
Сейчас Илья госпитализирован в НИИ ДОГиТ
Часто после пересадки страдает организм — возникают инфекционные осложнения, нарушается пищеварительная система. Чтобы легче справиться с возможными последствиями операции, Илье нужен ряд лекарственных препаратов: иммуноглобулин Сигардис, СМОФлипид, Аминовен Инфант, Кансидас.
«У Ильи лимфома Ходжкина. На терапии второй линии была достигнута ремиссия. С целью закрепления эффекта на проведённую терапию пациенту показана высокодозная полихимиотерапия с аутологичной трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток. Эта процедура связана с высоким риском развития инфекционных осложнений и выраженными нарушениями пищевого поведения. В связи с этим пациенту требуется лечебное питание, противогрибковая и иммуномодулирующая терапия. В настоящее время необходимые препараты отсутствуют в аптеке клиники, поставка планируется через неопределенный срок», — говорит лечащий врач Александр Галимов.
Но на ожидание времени нет. Мама Ильи обратилась за помощью в петербургский благотворительный фонд «свет.дети», который открыл сбор. На данный момент уже собрана значительная часть от необходимой суммы. Осталось собрать чуть больше 100 тысяч рублей.
«Илья — добрый мальчик. При этом невероятно настырный! Настоящий бунтарь. Если он решил по стойке смирно построить семью, он это сделает. И хитрит очень много. «Разводить» бабушку с дедушкой у него получается отлично», — рассказывает Виктория.
Усидеть на одном месте для Ильи — настоящая проблема. Несколько часов подряд кататься на любимом самокате? Запросто. Положить в корзину бутылку газировки и пачку чипсов в магазине, пока не видит мама? Легко.
«Я не успеваю посмотреть в сторону, а его уже нет рядом. Но знаю, где искать. Возле стеллажа с чипсами! Он знает, что я ему этого не куплю. Но всё равно старается пройти мимо кассы и положить монетку, показывая — заплатил», — смеётся Виктория.
Вы можете поддержать Илью и помочь ему поправиться, чтобы этот огромный источник энергии и дальше продолжал заряжать всех вокруг жизнелюбием.
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