Burger King объяснил, почему не может закрыть свои 800 ресторанов в России

Шир сказал, что Restaurant Brands владеет 15-процентной долей в пакете акций в совместном с Россией предприятии, в которое также входят российский банк «ВТБ Капитал» и украинская инвестиционная фирма. Сейчас компания решила избавиться от своей доли акций.

Президент Restaurant Brands International, которая владеет сетью ресторанов фастфуда Burger King, Дэвид Шир заявил, что оператор его 800 точек питания в России отказался их закрывать, несмотря на требование приостановить работу на территории РФ, сообщает 18 марта BBC News .

«Мы хотели бы сделать это немедленно, ясно, что на это потребуется некоторое время, исходя из условий нашего существующего соглашения о совместном предприятии», — пояснил он.



Сейчас Restaurant Brands прекратила поддержку цепочки поставок, операций и маркетинга в России.



При этом стоит отметить, что хотя основная доля продуктов для сети от российских поставщиков, Burger King уже заметно поднял цены. Так, еще в начале февраля «двойной чизбургер» продавался за 124,99 рубля, а теперь — по 184,99, стандартная порция наггетсов стоила 129 рублей, а теперь — 144,99.