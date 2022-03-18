Burger King объяснил, почему не может закрыть свои 800 ресторанов в России

Президент Restaurant Brands International, которая владеет сетью ресторанов фастфуда Burger King, Дэвид Шир заявил, что оператор его 800 точек питания в России отказался их закрывать, несмотря на требование приостановить работу на территории РФ, сообщает 18 марта BBC News.
Шир сказал, что Restaurant Brands владеет 15-процентной долей в пакете акций в совместном с Россией предприятии, в которое также входят российский банк «ВТБ Капитал» и украинская инвестиционная фирма. Сейчас компания решила избавиться от своей доли акций.
«Мы хотели бы сделать это немедленно, ясно, что на это потребуется некоторое время, исходя из условий нашего существующего соглашения о совместном предприятии», — пояснил он.
Сейчас Restaurant Brands прекратила поддержку цепочки поставок, операций и маркетинга в России.
При этом стоит отметить, что хотя основная доля продуктов для сети от российских поставщиков, Burger King уже заметно поднял цены. Так, еще в начале февраля «двойной чизбургер» продавался за 124,99 рубля, а теперь — по 184,99, стандартная порция наггетсов стоила 129 рублей, а теперь — 144,99.