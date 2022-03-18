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«Фонтанка» проводит в прямом эфире правовую дискуссию «Передел собственности: старые и новые методы отъема активов»

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«Фонтанка» проводит 18 марта в 12:00 правовую дискуссию на тему «Передел собственности — 2022» в прямом эфире на канале YouTube.

Планируется обсудить эффективность в современных реалиях старых и новых способов отъема активов — как прямо предусмотренных действующим законодательством, так и открывающихся в результате нормотворчества и новых поворотов судебной практики в России.

Темы к обсуждению:

«Государство как участник передела собственности в России». Егор Носков, управляющий партнер «Дювернуа Лигал»;

«Наследственное рейдерство (по следам самых громких наследственных дел 2021 года)». Александр Кудряшов, адвокат Балтийской коллегии адвокатов им. А. Собчака, партнер юридической фирмы «Апелляционный центр»;

«Комплексное развитие территорий как способ отъема земель у неэффективных собственников». Ахмед Кулаев, управляющий партнер Atra.

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