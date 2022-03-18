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Певец Игорь Левченко арестован из-за поста в Instagram

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В Подмосковье взят под стражу певец Игорь Левченко по обвинению в призывах к насилию в отношении российских военнослужащих, передаёт 18 марта ТАСС.

«По ходатайству следователя следственного отдела по Красногорску ГСУ СК России по Московской области судом в отношении 25-летнего уроженца Республики Украина, обвиняемого в экстремизме (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

То, что арестованный — певец Левченко, агентству рассказал источник в правоохранительных органах. В главке отметили, что на допросе он дал признательные показания и признал вину в полном объёме. По уголовному делу назначены лингвистическая и комплексная психолого-психиатрическая экспертизы.

Уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Москве и Московской области, после того, как обвиняемый 24 февраля выложил видео в Instagram. Психолого-лингвистическая экспертиза нашла в ролике «признаки возбуждения ненависти и вражды по отношению к российским военнослужащим с угрозой применения насилия и совершения их убийств».

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