Певец Игорь Левченко арестован из-за поста в Instagram

В Подмосковье взят под стражу певец Игорь Левченко по обвинению в призывах к насилию в отношении российских военнослужащих, передаёт 18 марта ТАСС.



«По ходатайству следователя следственного отдела по Красногорску ГСУ СК России по Московской области судом в отношении 25-летнего уроженца Республики Украина, обвиняемого в экстремизме (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.



То, что арестованный — певец Левченко, агентству рассказал источник в правоохранительных органах. В главке отметили, что на допросе он дал признательные показания и признал вину в полном объёме. По уголовному делу назначены лингвистическая и комплексная психолого-психиатрическая экспертизы.

