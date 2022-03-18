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Прокуратура Петербурга проверяет законность размещения зловонных куч в Московском районе

Зловонные кучи скопились в Московском районе Петербурга. Полностью рассмотреть территории, заваленные отходами, работникам городской природоохранной прокуратуры удалось лишь с высоты птичьего полета.

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Как сообщили в надзорном ведомстве 18 марта, около дома 7 на Штурманской улице образовалась нелегальная свалка. Под проверку попало ООО «Мехуборка СПб» — организация, которая занимается транспортировкой мусора.

Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга
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«Установлено, что организация в отсутствии лицензии, а также с нарушением санитарно-эпидемиологических требований осуществляет деятельность по накоплению отходов производства и потребления», — отметили в природоохранной прокуратуре.

Прокуратура Санкт-Петербурга

На данный момент инспекторы продолжают проверку.

Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

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