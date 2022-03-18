Прокуратура Петербурга проверяет законность размещения зловонных куч в Московском районе

Как сообщили в надзорном ведомстве 18 марта, около дома 7 на Штурманской улице образовалась нелегальная свалка. Под проверку попало ООО «Мехуборка СПб» — организация, которая занимается транспортировкой мусора.
«Установлено, что организация в отсутствии лицензии, а также с нарушением санитарно-эпидемиологических требований осуществляет деятельность по накоплению отходов производства и потребления», — отметили в природоохранной прокуратуре.
Прокуратура Санкт-Петербурга
На данный момент инспекторы продолжают проверку.