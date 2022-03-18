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Ефросинья развела петербургского школьника на интимные фото, а потом стала требовать деньги

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Полиция Кировского района Петербурга ищет пользователя социальной сети, который воспользовался пубертатом школьника для наживы.

СК возбудил уголовное дело по статье о развратных действиях после того, как в правоохранительные органы обратилась 37-летняя жительница Кировского района, стало известно «Фонтанке» 18 марта. Петербурженка, по предварительной информации, нашла в аккаунте сына не только взрослую переписку, но и шантаж. 14-летний с ноября по декабрь 2021 года переписывался в сети «ВКонтакте» с пользователем, который представился ему как Ефросинья. «Девушка» уговорила подростка прислать ей интимные фото, а потом потребовала перевести 3 тысячи рублей. В противном случае она обещала разослать компромат родственникам и друзьям школьника.

Поиск шантажистки ведется.

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Комментарии (3)

Zomby Zonderkommando
Ремня школьнику задать.
Сегодня он свои интимные фото рассылает ефросиньям, а завтра будрт отправлять фото передвижения российских войск мыколам и тарасам.
07A
Школьник никогда в баню не ходил? Какие интимные фото могли его испугать? Тут некоторые комментаторы постоянно рассылают фото своих пуговок по всевозможным сайтам и только мечтают об Ефросинье!
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