Ефросинья развела петербургского школьника на интимные фото, а потом стала требовать деньги

Полиция Кировского района Петербурга ищет пользователя социальной сети, который воспользовался пубертатом школьника для наживы.
СК возбудил уголовное дело по статье о развратных действиях после того, как в правоохранительные органы обратилась 37-летняя жительница Кировского района, стало известно «Фонтанке» 18 марта. Петербурженка, по предварительной информации, нашла в аккаунте сына не только взрослую переписку, но и шантаж. 14-летний с ноября по декабрь 2021 года переписывался в сети «ВКонтакте» с пользователем, который представился ему как Ефросинья. «Девушка» уговорила подростка прислать ей интимные фото, а потом потребовала перевести 3 тысячи рублей. В противном случае она обещала разослать компромат родственникам и друзьям школьника.
Поиск шантажистки ведется.