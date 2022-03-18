Евро и доллар на Мосбирже снижаются

Курсы доллара и евро в начале торгов на Московской бирже 18 марта падают.
Доллар потерял
30 декабря 2021, 15:33В Новый год с новым курсом. Доллар и евро взлетели до месячных максимумов
26 января 2022, 19:31Доллар по 80 рублей впервые с ноября 2020 года
29 ноября 2021, 07:45Рубль укрепился к доллару и евро после подорожания нефти
27 января 2022, 16:26Доллар и евро потеряли на бирже по паре рублей
16 марта 2022, 21:30ФРС США повысила процентную ставку впервые за четыре года
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