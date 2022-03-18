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Евро и доллар на Мосбирже снижаются

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Курсы доллара и евро в начале торгов на Московской бирже 18 марта падают.

Доллар потерял 1,1 %, снизившись до 102,05 рубля, а евро — 1,72 %, до 112 рублей.

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Комментарии (5)

blackcatwhitecat
в свете нынешних валютных ограничений это просто конфискация по заниженному курсу. В ценниках на товары совершеноо другой курс будет заложен, плюс логистические издержки
dedmoroz_5e4d8827384c2
дык, Эльвира на месте

I'll be back (c)
Zloi_prohozhiy
посмотреть бы на тупые рожи тех, кто валюту скупал по 150
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