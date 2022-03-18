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Участника группового изнасилования в парке Победы установили спустя 30 лет и объявили обвиняемым посмертно

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Сотрудники уголовного розыска и СК Петербурга установили одного из участников группового изнасилования, которое произошло в 1992 году в Московском районе. Но поговорить с ним опоздали на 18 лет.

26-летняя петербурженка возвращалась домой через парк Победы в июле 1992 года, когда на нее напала группа молодых людей, стало известно «Фонтанке» 18 марта. Под угрозой убийства они изнасиловали её и бросили в парке.

По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование группой лиц».

И вот в 2022 году один из предполагаемых насильников был установлен. В середине 90-х он был осужден за дезертирство и хулиганство, а после отбывания наказания в начале 2000-х попадал в поле зрение милиции за самоуправство.

Однако устроить очную ставку с 55-летней жертвой СК не смог — в 2004 году мужчина умер. Поэтому следователям пришлось обойтись фото подозреваемого, в котором женщина признала одного из обидчиков.

Мужчина был привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу.

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Комментарии (6)

morzh
Судить мёртвых людей удобно, и висяк "рассосётся".
zlopopik
Судя по всему насильник умер не старым и бесславно. Наказание очевидно.
07A
Не каждый мог в начале 90-х пересечь этот парк безнаказанно поздно вечером!
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