Участника группового изнасилования в парке Победы установили спустя 30 лет и объявили обвиняемым посмертно

Сотрудники уголовного розыска и СК Петербурга установили одного из участников группового изнасилования, которое произошло в 1992 году в Московском районе. Но поговорить с ним опоздали на 18 лет.



26-летняя петербурженка возвращалась домой через парк Победы в июле 1992 года, когда на нее напала группа молодых людей, стало известно «Фонтанке» 18 марта. Под угрозой убийства они изнасиловали её и бросили в парке.



По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование группой лиц».

