Агентство S&P понизило кредитный рейтинг РФ до категории «дефолт более чем вероятен»

Международное рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг РФ с CCC до CC с негативным прогнозом, означающим, что дефолт «более чем вероятен», а суверенный российский долг уязвим для неплатежей, сообщает 18 марта Forbes. CC в списке категорий — третья снизу.



По данным агентства, Москва «в настоящее время всё ещё пытается перевести платёж держателям облигаций».



«Мы считаем, что платежи по обслуживанию долга по российским еврооблигациям, подлежащие погашению в ближайшие несколько недель, могут столкнуться с аналогичными техническими трудностями», — отмечается в сообщении S&P.

