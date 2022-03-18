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Агентство S&P понизило кредитный рейтинг РФ до категории «дефолт более чем вероятен»

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Международное рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг РФ с CCC до CC с негативным прогнозом, означающим, что дефолт «более чем вероятен», а суверенный российский долг уязвим для неплатежей, сообщает 18 марта Forbes. CC в списке категорий — третья снизу.

По данным агентства, Москва «в настоящее время всё ещё пытается перевести платёж держателям облигаций».

«Мы считаем, что платежи по обслуживанию долга по российским еврооблигациям, подлежащие погашению в ближайшие несколько недель, могут столкнуться с аналогичными техническими трудностями», — отмечается в сообщении S&P.

Ранее в марте рейтинговые агентства Fitch и Moody's заявили о риске неспособности России выполнять свои долговые обязательства и снизили рейтинги страны на несколько пунктов. Fitch 9 марта понизило рейтинг России до уровня «дефолт неизбежен». 15 марта оно заявило, что рейтинги России будут дополнительно снижены до «ограниченного дефолта», если купонные выплаты по бонда не будут произведены в долларах в соответствии с первоначальными условиями к концу 30-дневного льготного периода.

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Комментарии (20)

BaGira
Россия исправно платит по своим долговым обязательствам. Ну конечно же дефолт!
alexpv
Ну какой это дефолт, это лажа.
Все равно, банк потребует вернуть кредит, но в тоже время выпендриться и не будет отдавать деньги со счета этого же клиента.
Пусть не морочат голову своими эсендпи.
morzh
1. Дефолт это всего лишь неисполнение своих обязательств, чем оно грозит - кредиторы не будут давать нам в долг. А нужны нам их деньги в долг?
2. Не помню, кто из чиновников сказал, но я с ним полностью солидарен. Этот возможный "дефолт" будет только по причине того, что те, кому предназначены деньги, сами заморозили их на своих же счетах. Это будет самый странный дефолт в истории.
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