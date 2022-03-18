Полиция Петербурга нашла тех, кто ломал каршеринговые машины, похищая из них важное вещество

Спустя два дня после проверки химические элементы продолжали пропадать. Злоумышленники, по подсчетам компании, испортили 20 автомобилей, а общий ущерб от их действий превысил 2,5 млн рублей.

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 18 марта, началось всё с того, что неделю назад представитель каршеринговой компании написал заявление. В нем он указал, что в ходе проверки их машин марок «Рено» и «КИА Рио» обнаружилось отсутствие химического элемента в катализаторах, который нужен для переработки выхлопных газов.

«В результате разыскных мероприятий были установлены и задержаны трое граждан. Один из них, 49-летний житель Петербурга, работник автомастерской, и двое неработающих мужчин 37 и 47 лет, уроженцев сопредельного государства. Они изобличены в том, что с 11 по 13 марта похищали химический элемент из катализаторов каршеринговых автомобилей», — говорится в сообщении главка.



Как установили сотрудники полиции, двое мужчин арендовали выбранную машину. Один пользовался своими данными, другой — аккаунтом малознакомой женщины. После они приезжали на СТО, где мастер демонтировал трубу для отвода выхлопных газов, похищал из катализатора активное вещество и получал за работу небольшое вознаграждение.



Получив вещество, которое можно продать, товарищи отгоняли машины на пару километров. Следующие клиенты, взяв автомобиль, при осмотре выявляли ошибку неисправности двигателя и сообщали об этом в поддержку. Благодаря этому в компании были выявлены факты одинаковых поломок.



«Задержаны злоумышленники в момент разбора очередного авто, на территории автосервиса. По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража). Автомастер и один из похитителей задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, третий мужчина отпущен под подписку о невыезде. Устанавливаются иные факты противоправной деятельности», — сказали в пресс-службе ГУ МВД.

