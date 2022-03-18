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Полиция Петербурга нашла тех, кто ломал каршеринговые машины, похищая из них важное вещество

Полиция задержала двух мужчин, которые, по оперативным данным, похищали запчасти каршеринговых автомобилей.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 18 марта, началось всё с того, что неделю назад представитель каршеринговой компании написал заявление. В нем он указал, что в ходе проверки их машин марок «Рено» и «КИА Рио» обнаружилось отсутствие химического элемента в катализаторах, который нужен для переработки выхлопных газов.

Спустя два дня после проверки химические элементы продолжали пропадать. Злоумышленники, по подсчетам компании, испортили 20 автомобилей, а общий ущерб от их действий превысил 2,5 млн рублей.

пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

«В результате разыскных мероприятий были установлены и задержаны трое граждан. Один из них, 49-летний житель Петербурга, работник автомастерской, и двое неработающих мужчин 37 и 47 лет, уроженцев сопредельного государства. Они изобличены в том, что с 11 по 13 марта похищали химический элемент из катализаторов каршеринговых автомобилей», — говорится в сообщении главка.

Как установили сотрудники полиции, двое мужчин арендовали выбранную машину. Один пользовался своими данными, другой — аккаунтом малознакомой женщины. После они приезжали на СТО, где мастер демонтировал трубу для отвода выхлопных газов, похищал из катализатора активное вещество и получал за работу небольшое вознаграждение.

Получив вещество, которое можно продать, товарищи отгоняли машины на пару километров. Следующие клиенты, взяв автомобиль, при осмотре выявляли ошибку неисправности двигателя и сообщали об этом в поддержку. Благодаря этому в компании были выявлены факты одинаковых поломок.

«Задержаны злоумышленники в момент разбора очередного авто, на территории автосервиса. По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража). Автомастер и один из похитителей задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, третий мужчина отпущен под подписку о невыезде. Устанавливаются иные факты противоправной деятельности», — сказали в пресс-службе ГУ МВД.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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Комментарии (9)

VKuser555827
они бы еще на металлолом из отвозили...это же тупо так делать под одним аккаунтом и разбирать в одном месте.
Dud
город пора чистить...
07A
На гуманитарку собирали для биборгов!
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